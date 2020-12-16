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Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму

16.12.2020, 19:31
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Генассамблея ООН приняла обновленную усиленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД поблагодарил партнеров Украины за их решительную поддержку усиленной резолюции, и назвал это очередным доказательством глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым.

Кулеба отметил, что резолюция призывает государства-члены усилить давление на Россию, чтобы заставить ее соблюдать свои обязательства по международному праву в качестве оккупирующей державы, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.

Резолюция констатирует продолжение Россией переселения российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью изменения демографического состава населения: "Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и вынуждает их покидать Крым, что является скрытой формой депортации".

Документ призывает прекратить уголовное преследование крымчан за уклонение от военного призыва, осуждает продолжающуюся безнаказанность за случаи похищений и констатирует роль ФСБ РФ в пытках людей. Также он обращает внимание на системные политические репрессии против крымскотатарского народа, необоснованно строгие приговоры политзаключенным, преследование ПЦУ и журналистов в Крыму, и использование эпидемии коронавируса как предлога для наступления на права человека.

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Наталия Медведева
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