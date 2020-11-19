UA

Армения, Беларусь, Зимбабве. Кто был против украинского проекта резолюции ГА ООН по Крыму

19.11.2020, 10:14
Армения, Беларусь, Зимбабве. Кто был против украинского проекта резолюции ГА ООН по Крыму - Фото
Генассамблея ООН (Фото: Justin Lane/EPA)

Кроме Украины, поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму страны G7, Турция, Азербайджан и еще 52 государства

Против украинского проекта резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму голосовали 22 государства. Об этом говорится в протоколе голосования Третьего комитета ГА ООН, опубликованном пресс-службой ООН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.

Поддержали проект резолюции 65 государств. Среди них – Украина, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония), Азербайджан, Турция, Австралия, Австрия, Израиль, Польша и ряд других государств.

Воздержались от голосования 85 стран.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

  • 18 ноября комитет 75-й сессии ГА ООН одобрил украинский проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – в документе зафиксировано, что ФСБ РФ пытает людей на полуострове. Генассамблея проголосует за резолюцию в декабре.

Читайте также: С оппозицией Беларуси будем говорить, когда она определится с позицией по Крыму – Кулеба

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ООН армения Крым резолюция

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Короли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине

РасследованиеКороли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине
 