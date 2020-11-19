Армения, Беларусь, Зимбабве. Кто был против украинского проекта резолюции ГА ООН по Крыму

Кроме Украины, поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму страны G7, Турция, Азербайджан и еще 52 государства

Против украинского проекта резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму голосовали 22 государства. Об этом говорится в протоколе голосования Третьего комитета ГА ООН, опубликованном пресс-службой ООН.

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В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.

Поддержали проект резолюции 65 государств. Среди них – Украина, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония), Азербайджан, Турция, Австралия, Австрия, Израиль, Польша и ряд других государств.

Воздержались от голосования 85 стран.

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18 ноября комитет 75-й сессии ГА ООН одобрил украинский проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – в документе зафиксировано, что ФСБ РФ пытает людей на полуострове. Генассамблея проголосует за резолюцию в декабре.

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Марк Сировой

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