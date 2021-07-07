Синьхуа цитирует Арахамию: "Слуга народа намерена перенимать опыт Компартии Китая"

"Принципы Слуги народа и Коммунистической партии Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу", и правящая партия Украины "намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства". Такое сообщение сегодня сделало госагентство КНР Синьхуа, приписывая его главе политсовета "слуг народа" Давиду Арахамии, который ранее дал интервью китайским СМИ.

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Синьхуа также пишет следующее: "Год назад Арахамия прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая произвела на него сильное впечатление", после чего "решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги".

Агентство отмечает, что Арахамия якобы "отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития".

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"По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу (для коронавирусных больных) и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию", – пишут там.

LIGA.net около полудня обратилась за комментарием в пресс-службу нардепа с просьбой подтвердить или опровергнуть формулировки, которые распространило агентство.

1 июля посольство Китая в Украине опубликовало сообщение о встрече с представителями властей Украины и другими лицами. Сообщение также появилось в Facebook некоторых правительственных структур Украины, но затем было удалено. Вот фото с этой встречи (нажмите, чтобы увеличить его):

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Евгений Пилипенко

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