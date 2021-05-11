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В Китае утверждают, что население страны выросло: показатели на конец 2020 года

11.05.2021, 06:34
В Китае утверждают, что население страны выросло: показатели на конец 2020 года - Фото
1 мая в Шанхае, Китай (фото - ЕРА)

За прошлый год население материкового Китая увеличилось на 0,83% и на 1 ноября 2020 года составило 1 млрд 412 млн человек, тогда как в 2019-м этот показатель был 1 млрд 400 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного статистического управления КНР.

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Таким образом, за минувшие 10 лет население страны увеличилось почти на 72,1 млн человек, то есть примерно 5,4%.

Китайцев (хань) среди всех – свыше 91%. C 2010 года процент хань увеличился почти на 5 пунктов, нацменьшинств – уменьшился более чем на 10.

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Распределение по полу следующее: 723 млн 340 тысяч мужчин и 688 млн 44 тысяч женщин.

Возрастное распределение: 253 млн (18%) – в возрасте 0—14 лет, 894 млн – 15—59 лет (63%), 264 млн – от 60 лет и старше (19%).

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По данным другого пресс-релиза, в Китае около 64% населения проживает в городах, что более чем на 14% больше, чем декаду назад. При этом ~40% населения страны сосредоточено на востоке, до 25% – в центре, и примерно 7% – на северо-востоке.

Население Тайваня, который власти в Пекине также считают своей территорией, составляет ~23,57 млн человек.

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Евгений Пилипенко
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Китай демография население
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