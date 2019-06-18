В 2027 году на Земле будет новая страна-лидер по населенности

Индийские дети (фото - pixabay.com)

Население Индии превысит численность населения Китая уже к 2027 году, а к 2050-му на Земле будет жить около 9,7 млрд человек. Тем не менее, рост человеческой популяции в эти десятилетия заметно снизится, говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Самый быстрый рост населения ООН прогнозирует, помимо Индии, также в Нигерии, Пакистане, ДРК, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

К 2100 году пять самых населенных стран мира будет в Африке.

Тем не менее, к началу ХХII века рост населения планеты практически прекратится.

Многие страны столкнутся с проблемой значительного увеличения процента "постаревшего" населения: каждый шестой в мире к 2050-му будет старше 65 лет, в том числе до 25% населения Северной Америки и Европы. Год назад этот показатель в мире был на уровне "каждый 11-й".

Средний возраст жителей Земли в 1950-м был примерно 24 года, сейчас - 31 год, в 2100-м - 42 года.

Все графики, данные и прогнозы доступны здесь.

В Украине перепись населения через смартфон протестируют уже в этом году. Кабмин же назначил плановую перепись на 2020 год: она обойдется бюджету в 2 млрд грн. В последний раз она проводилась в 2001 году: тогда в стране проживали 48,5 млн человек. По данным Госстата на 1 декабря 2017-го, численность населения - около 42,32 млн (без учета оккупированного Россией Крыма).

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