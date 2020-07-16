Прогноз неутешительный. Ученые рассчитали возможное население Украины к 2100-му

Средняя продолжительность жизни на планете в ближайшие 80 лет вырастет и достигнет показателя 74 года, считают ученые из США

Пик населенности Земли придется примерно на 2064 год (9,73 млрд человек), после чего к 2100-му этот показатель составит не более 9 млрд человек. Украине авторы исследования в журнале The Lancet предрекают уменьшение нынешней популяции более чем в два раза.

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Сейчас на планете проживают до 7,6 млрд человек.

По расчетам исследователей из Вашингтонского университета, без притока мигрантов в подавляющем большинстве стран уровень рождаемости к концу XXI века снизится настолько, что численность их населения сильно снизится.

Для Украины у исследователей такой прогноз: с 2017 до 2100 год из 44,6 млн останется 17,6 млн.

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Авторы считают, что ликбез прежде всего среди женщин беднейших стран мира (именно эти регионы дают сейчас основной прирост населения) приведет к широкому распространению контрацепции, после чего средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину. Другой прогноз негативный: людей старше 65 лет к концу столетия будет не менее 2,4 млрд человек, тогда как моложе 20 лет – до 1,7 млрд.

Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Год назад ООН прогнозировала, что в 2100-м в мире будет жить 10,8 млрд человек, а в Украине - 24,4 млн.

Настолько далекие прогнозы - вещь довольно условная, которая не может точно учесть все геополитические, экономические, миграционные процессы и форс-мажоры.

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Евгений Пилипенко

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