Названы средний рост и вес украинцев в 2020 году – данные Госстата

Мужчин с избыточным весом в стране на 10% больше, чем женщин с той же проблемой

Государственная служба статистики показала параметры "среднестатистического" гражданина Украины в 2020 году: средний рост – 169 см, вес – 75 кг. Показатели опубликованы на сайте ведомства.

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Средний рост украинок - 164 см, вес - 71 кг (увеличился на 1 кг с прошлого года), украинцев - 175 см и 80 кг соответственно.

Среди женщин нормальный вес имеют 44%, избыточный – 35%. Ожирением страдают более 18% украинок, а крайняя ее степень - у 1%. Пониженный вес – у 1,8% женщин в стране.

Среди мужчин нормальный вес - почти у 41%, но больше все же с избыточным весом - более 45% украинцев. Ожирением страдают более 13% мужчин, а крайняя ее степень замечена у 0,4%. Пониженный вес – всего у 0,3% мужчин (в два раза меньше, чем год назад).

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Евгений Пилипенко

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