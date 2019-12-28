Рост веса у людей усугубляет дефицит еды в мире - ученые

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Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что к 2100 году потребность человечества в продуктах питания может увеличиться до 80%, в частности из-за роста индекса массы тела. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Исследователи также рассчитали, что глобальный дефицит еды больше всего затронет страны Африки к югу от Сахары. Уже сейчас резкий прирост населения в этом регионе увеличил потребность в продовольствии.

Растущий спрос на продукты приведет к их подорожанию.

По мнению ученых, если удовлетворить потребность в большем потребности еды не удастся, то это может привести к росту неравенству в мире.

16 сентября 2017 года сообщалось, что в мире резко увеличилось количество голодающих.

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