Ученые связали детское ожирение с изменениями в мозге

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Ученые из Кембриджского и Йельского университетов провели исследование и обнаружили связь между повышением индексом массы тела (ИМТ) и уменьшением средней толщины коры головного мозга, а также ее истончением в префронтальной области. Результаты исследование были опубликованы на Oxford Academic.

Исследователи проанализировали данные 2700 детей в возрасте от девяти до 11 лет. В частности, исследователи изучили толщину коры головного мозга, внешнего слоя головного мозга. Они хотели узнать, существует ли связь между избыточным весом и уровнем исполнительной функции (планирование, решение проблем, гибкое мышление и регулирование поведения и эмоций) в детском возрасте.

Они обнаружили связь между повышением ИМТ и значительным уменьшением средней толщины коры головного мозга, а также ее истончением в префронтальной области.

Сейчас ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько лишний вес связан с работой головного мозга.

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