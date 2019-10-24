Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые связали детское ожирение с изменениями в мозге

Ученые связали детское ожирение с изменениями в мозге - Фото
Иллюстративное изображение: depositphotos.com
24.10.2019, 17:55

Они пришли к выводу, что ожирение в детском возрасте может быть связано с изменениями в областях мозга, ответственными за когнитивный контроль

Ученые из Кембриджского и Йельского университетов провели исследование и обнаружили связь между повышением индексом массы тела (ИМТ) и уменьшением средней толщины коры головного мозга, а также ее истончением в префронтальной области. Результаты исследование были опубликованы на Oxford Academic

Исследователи проанализировали данные 2700 детей в возрасте от девяти до 11 лет. В частности, исследователи изучили толщину коры головного мозга, внешнего слоя головного мозга. Они хотели узнать, существует ли связь между избыточным весом и уровнем исполнительной функции (планирование, решение проблем, гибкое мышление и регулирование поведения и эмоций) в детском возрасте. 

Они обнаружили связь между повышением ИМТ и значительным уменьшением средней толщины коры головного мозга, а также ее истончением в префронтальной области.

Сейчас ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько лишний вес связан с работой головного мозга.

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Напишите нам
наука ученые здоровье ожирение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 