Байден: Си Цзиньпин уверен, что Китай будет "владеть США" через 10-15 лет

По мнению президента США Джо Байдена, лидер Китая Си Цзиньпин уверен: его страна будет "владеть Америкой" через 10-15 лет. Об этом заявил Байден военным на базе Лэнгли Юстис в Хэмптоне, передает The New York Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я провел (до президентства, – ред.) с главой Китая Си больше времени, чем любой мировой лидер. 24 часа лчиных встреч только с ним и переводчиком, 17 000 миль путешествий с ним по Китаю и здесь. Он твердо верит, что Китай до 30-35 года будет владеть Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", – сказал Байден.

Президент США не уточнил, что имел в виду под фразой "владеть Америкой". Однако он в очередной раз заявил, что сейчас происходит "битва между демократией и автократией".

"Чем сложнее становится мир, тем труднее демократиям объединяться и достигать консенсуса", – добавил Байден.

26 мая Байден заявил, что в течение 90 дней ожидает отчета разведки о происхождении коронавируса, первая вспышка которого была в китайском Ухане. По его словам, разведсообщество еще не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая в ответ обвинило США в "политических манипуляциях и перекладывании вины".

Смотрите также: США перехватили в Аравийском море корабль с новейшим российским и китайским оружием: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.