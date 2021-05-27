Байден поручил разведке расследовать происхождение коронавируса

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу страны в течение 90 дней сделать доклад о происхождении коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

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По словам Байдена, в начале его президентского срока его советник по нацбезопасности Джейк Салливан поручил разведсообществу США подготовить анализ происхождения коронавируса. Байден получил этот отчет в мае 2021 года, но на данный момент разведсообщество не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из лаборатории.

"Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу, и доложить мне через 90 дней", – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что попросил привлечь к работе американские лаборатории и другие правительственные агентства и уточнить, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая "вопросы для Китая".

Байден отметил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном и прозрачном международном расследовании о происхождении коронавируса и предоставить доступ ко всем необходимым данным.

14 января 2021 года, спустя более года после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.

14 мая в журнале Science было опубликовано письмо влиятельных ученых, которые призвали не отбрасывать версию с утечкой коронавируса из лаборатории.

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Денис Юдин

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