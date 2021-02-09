Миссия ВОЗ: Появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно

Совместная миссия Всемирной организации здравоохранения по расследованию причин происхождения коронавируса пришла к выводу, что возникновение SARS-CoV-2 в результате лабораторного инцидента и утечки "крайне маловероятно". Об этом на брифинге заявил вирусолог ВОЗ Питер Бен Ембарек.

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По его словам, дальнейшие расследования по COVID-19 не будут изучать лабораторное происхождение как потенциальную причину вспышки.

Помимо этого, в ВОЗ отметили, что оснований считать источником появления вируса у людей напрямую от летучих мышей и панголинов недостаточно.

"Мы все еще работаем над гипотезой о том, что инфекция могла быть перенесена инфицированным человеком, а затем распространилась среди других людей на рынке (Уханя, – ред.). Но это также могло произойти через продукты питания. Среди наиболее интересных продуктов были замороженные дикие животные, выращенные на фермах. Известно, что некоторые из этих видов чувствительны к этим видам вирусов", – сказал Ембарек.

14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.

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Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.

Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.

Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.

Станислав Стороженко

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