Миссия ВОЗ: Появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно
Совместная миссия Всемирной организации здравоохранения по расследованию причин происхождения коронавируса пришла к выводу, что возникновение SARS-CoV-2 в результате лабораторного инцидента и утечки "крайне маловероятно". Об этом на брифинге заявил вирусолог ВОЗ Питер Бен Ембарек.
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По его словам, дальнейшие расследования по COVID-19 не будут изучать лабораторное происхождение как потенциальную причину вспышки.
Помимо этого, в ВОЗ отметили, что оснований считать источником появления вируса у людей напрямую от летучих мышей и панголинов недостаточно.
"Мы все еще работаем над гипотезой о том, что инфекция могла быть перенесена инфицированным человеком, а затем распространилась среди других людей на рынке (Уханя, – ред.). Но это также могло произойти через продукты питания. Среди наиболее интересных продуктов были замороженные дикие животные, выращенные на фермах. Известно, что некоторые из этих видов чувствительны к этим видам вирусов", – сказал Ембарек.
- 14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.
- 29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.
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Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.
Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.
Исследователи полагают, что наиболее вероятной причиной первоначальной вспышки стало распространение вируса от "промежуточного вида-хозяина" к человеку.
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