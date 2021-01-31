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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где зафиксировали первую вспышку COVID-19

31.01.2021, 19:37
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где зафиксировали первую вспышку COVID-19 - Фото
Эксперты ВОЗ в Ухане (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Сегодня, 31 января, делегация Всемирной организации здравоохранения посетила оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Команда ВОЗ приехала на рынок в условиях усиленной безопасности. Возле забора вокруг рынка установили дополнительные ограждения.

Доступ общественности к рынку Хуанань ограничен с момента его закрытия в начале 2020 года.

Эксперты выехали оттуда в сопровождении колонны автомобилей примерно через час. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

Полный маршрут двухнедельной работы экспертов ВОЗ не объявлен, а журналистов, освещающих этот строго контролируемый визит, держат на расстоянии от членов рабочей группы.

"Сегодня еще одно важное посещение – рынок морских продуктов Хуанань – места, с которым ассоциируется большое количество случаев инфицирования, о которых ранее сообщалось", – написал в Twitter член делегации Питер Дашак. Он отметил, что для экспертов было очень информативно увидеть схему рынка и пообщаться с персоналом.

Эксперты считают, что рынок Хуанань по-прежнему играет роль в изучении происхождения вируса, поскольку там был выявлен первый кластер заболевания.

  • 14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань  для расследования причин и происхождения вируса.
  • 29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.
Наталия Медведева
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ухань ВОЗ коронавирус

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