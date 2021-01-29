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Ученые ВОЗ впервые попали в больницу, где лечили первых заболевших COVID-19 в Ухане: видео

29.01.2021, 13:39
Ученые ВОЗ впервые попали в больницу, где лечили первых заболевших COVID-19 в Ухане: видео - Фото
Члены ВОЗ в уханьской больнице (Фото - ЕРА)

Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения COVID-19, сегодня впервые посетила больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в первые дни эпидемии. Об этом сообщает Reuters

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По словам Петера Дашака, возглавившего экспертную команду ВОЗ, посещение это объекта является чрезвычайно важным. Он отмечает, что представители ВОЗ имели возможность открыто пообщаться с врачами, которые первыми принимали больных с коронавирусом. 

В дальнейшем эксперты планируют посетить другие больницы Уханя, а также рынок морепродуктов Хуанань, откуда, вероятно, и началась вспышка. Также, представители ВОЗ намерены приехать в Уханьский институт вирусологии.

На подтверждение происхождения вируса, вероятно, уйдут годы, пишет AP. Выявление ареала животных, являющихся источником вспышки, обычно требует исчерпывающих исследований, включая взятие их образцов, генетический анализ и эпидемиологические исследования.

Станислав Стороженко
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