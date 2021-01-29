Ученые ВОЗ впервые попали в больницу, где лечили первых заболевших COVID-19 в Ухане: видео
Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения COVID-19, сегодня впервые посетила больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в первые дни эпидемии. Об этом сообщает Reuters.
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По словам Петера Дашака, возглавившего экспертную команду ВОЗ, посещение это объекта является чрезвычайно важным. Он отмечает, что представители ВОЗ имели возможность открыто пообщаться с врачами, которые первыми принимали больных с коронавирусом.
В дальнейшем эксперты планируют посетить другие больницы Уханя, а также рынок морепродуктов Хуанань, откуда, вероятно, и началась вспышка. Также, представители ВОЗ намерены приехать в Уханьский институт вирусологии.
A @WHO-led team of experts investigating the origins of the COVID-19 pandemic visited a hospital in the Chinese city of Wuhan that was one of the first to treat patients in the early days of the outbreak https://t.co/JzxdtHljNn pic.twitter.com/v49Zc1shpT— Reuters (@Reuters) January 29, 2021
На подтверждение происхождения вируса, вероятно, уйдут годы, пишет AP. Выявление ареала животных, являющихся источником вспышки, обычно требует исчерпывающих исследований, включая взятие их образцов, генетический анализ и эпидемиологические исследования.
- 14 января более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от Всемирной организации здравоохранения прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.
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