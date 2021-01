Ученые ВОЗ впервые попали в больницу, где лечили первых заболевших COVID-19 в Ухане: видео

Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения COVID-19, сегодня впервые посетила больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в первые дни эпидемии. Об этом сообщает Reuters.

По словам Петера Дашака, возглавившего экспертную команду ВОЗ, посещение это объекта является чрезвычайно важным. Он отмечает, что представители ВОЗ имели возможность открыто пообщаться с врачами, которые первыми принимали больных с коронавирусом.

В дальнейшем эксперты планируют посетить другие больницы Уханя, а также рынок морепродуктов Хуанань, откуда, вероятно, и началась вспышка. Также, представители ВОЗ намерены приехать в Уханьский институт вирусологии.

