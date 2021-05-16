UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ученые допустили, что коронавирус все же мог появиться в лаборатории. Призвали разобраться

16.05.2021, 10:00
Ученые допустили, что коронавирус все же мог появиться в лаборатории. Призвали разобраться - Фото
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com

Группа из 18 мировых ученых обратилась к научному сообществу с открытым письмом – в нем они призвали более детально разобраться в причинах происхождения вируса SARS-CoV-2, предложив не отбрасывать сразу же версию с утечкой из лаборатории. Письмо было опубликовано в научном журнале Science.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ученые раскритиковали выводы Всемирной организации здравоохранения, в которых эксперты ВОЗ решили, что скорее всего вирус распространился от одного зараженного человека или через продукты питания.

В числе подписантов письма оказались ведущие микробиологи и иммунологи, активно изучающие тему коронавируса, причин его возникновения и распространения.

По словам ученых, сейчас научному сообществу нужно сосредоточиться на рассмотрении двух наиболее вероятных гипотез. Одна из них говорит, что коронавирус мог возникнуть в результате лабораторного инцидента и последующей утечки оттуда. Вторая – что SARS-CoV-2 передался людям от инфицированных животных.

"Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественном, так и о лабораторном происхождении вируса, пока у нас не будет достаточно данных", – говорится в письме.

  • 14 января 2021 года, спустя более года после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань  для расследования причин и происхождения вируса.
  • В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.

Читайте также: Мнение|И все-таки коронавирус вышел из лаборатории в Ухани

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лаборатория ВОЗ коронавирус COVID-19 распространение COVID
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 