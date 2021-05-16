Ученые допустили, что коронавирус все же мог появиться в лаборатории. Призвали разобраться

Группа из 18 мировых ученых обратилась к научному сообществу с открытым письмом – в нем они призвали более детально разобраться в причинах происхождения вируса SARS-CoV-2, предложив не отбрасывать сразу же версию с утечкой из лаборатории. Письмо было опубликовано в научном журнале Science.

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Ученые раскритиковали выводы Всемирной организации здравоохранения, в которых эксперты ВОЗ решили, что скорее всего вирус распространился от одного зараженного человека или через продукты питания.

В числе подписантов письма оказались ведущие микробиологи и иммунологи, активно изучающие тему коронавируса, причин его возникновения и распространения.

По словам ученых, сейчас научному сообществу нужно сосредоточиться на рассмотрении двух наиболее вероятных гипотез. Одна из них говорит, что коронавирус мог возникнуть в результате лабораторного инцидента и последующей утечки оттуда. Вторая – что SARS-CoV-2 передался людям от инфицированных животных.

"Мы должны серьезно относиться к гипотезам как о естественном, так и о лабораторном происхождении вируса, пока у нас не будет достаточно данных", – говорится в письме.

14 января 2021 года, спустя более года после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.

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Дарья Мостовая

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