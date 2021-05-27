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Китай ответил Байдену, который допустил, что коронавирус мог произойти из лаборатории

27.05.2021, 22:55
Китай ответил Байдену, который допустил, что коронавирус мог произойти из лаборатории - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Китай осудил усилия США по дальнейшему расследованию происхождения коронавируса, которое рассматривает, в том числе, версию утечки из лаборатории. Об этом сообщает BBC.

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Вчера президент США Джо Байден заявил, что в течение 90 дней ожидает отчета разведки о происхождении вируса. В его заявлении отмечается, что на данный момент разведсообщество не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "политических манипуляциях и перекладывании вины".

Там отвергли любую связь между COVID-19 и лабораторией по исследованию вирусов в китайском городе Ухань.

Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что это демонстрирует, что США "не заботятся ни о фактах, ни о правде, и что они не заинтересованы в серьезном научном исследовании происхождения".

"Их цель – использовать пандемию для преследования, стигматизации, политических манипуляций и перекладывания вины. Они проявляют неуважение к науке, безответственны к жизням людей и контрпродуктивны в плане согласованных усилий по борьбе с вирусом", – сказал он.

Представитель МИД КНР также сказал, что у спецслужб США есть "темная история" распространения дезинформации.

  • 14 января 2021 года, спустя более года после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань  для расследования причин и происхождения вируса.
  • В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.
  • 14 мая в журнале Science было опубликовано письмо влиятельных ученых, которые призвали не отбрасывать версию с утечкой коронавируса из лаборатории.
Вадим Ребрина
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Китай джо байден ухань коронавирус
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