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США перехватили в Аравийском море корабль с новейшим российским и китайским оружием: видео

09.05.2021, 08:29
США перехватили в Аравийском море корабль с новейшим российским и китайским оружием: видео - Фото
Фото - US 5th Fleet

Корабль Военно-морских сил США US Monterey обнаружил незаконный груз в виде тысяч единиц вооружения во время проверки одного из кораблей в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба пятого флота США.

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Среди изъятых вооружений – десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских автоматов Тип 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и реактивных гранатометов, а также также усовершенствованные оптические прицелы.

На изъятие нелегального груза у американских военных ушло два дня, после этого экипаж судна без опознавательных знаков был допрошен и отпущен. Владельцев корабля и конечную точку его плавания еще предстоит установить, отмечают в ВМС США.

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Станислав Стороженко
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Россия Китай США флот оружие аравийское море
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