США перехватили в Аравийском море корабль с новейшим российским и китайским оружием: видео

Корабль Военно-морских сил США US Monterey обнаружил незаконный груз в виде тысяч единиц вооружения во время проверки одного из кораблей в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба пятого флота США.

Среди изъятых вооружений – десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских автоматов Тип 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и реактивных гранатометов, а также также усовершенствованные оптические прицелы.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV