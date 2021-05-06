Россия продолжает поддерживать боевой техникой свои гибридные войска на захваченной территории Донбасса: в сеть попало видео движения военной техники "из РФ в оккупированной части Луганской области". Ролики показала в Facebook Восточная правозащитная группа.

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По информации источника, техника "заходила сегодня ночью (с 4 на 5 мая, – ред.) из Ростовской области". Геолокации, а также других источников подтверждения этих данных пока нет.

"Маршрут шел по направлению Вишневое-Орехово-Антрацит-Хрустальный (экс-Красный Луч)-Фащевка и дальше. Движение техники было направлено на донецкое направление (возможно, потом колонна разделилась)", – уточнили в подписи к видео, которое снимали из салона авто на обочине.

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Правозащитники пишут, что их информаторы на временно оккупированной территории не зафиксировали выхода техники РФ из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о "прекращении учений" на границах с Украиной.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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