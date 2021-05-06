UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбасс из Ростовской области зашла колонна Градов и танков: видео от правозащитников видео

06.05.2021, 07:56
Скриншот из видеозаписи
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео

Россия продолжает поддерживать боевой техникой свои гибридные войска на захваченной территории Донбасса: в сеть попало видео движения военной техники "из РФ в оккупированной части Луганской области". Ролики показала в Facebook Восточная правозащитная группа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации источника, техника "заходила сегодня ночью (с 4 на 5 мая, – ред.) из Ростовской области". Геолокации, а также других источников подтверждения этих данных пока нет.

"Маршрут шел по направлению Вишневое-Орехово-Антрацит-Хрустальный (экс-Красный Луч)-Фащевка и дальше. Движение техники было направлено на донецкое направление (возможно, потом колонна разделилась)", – уточнили в подписи к видео, которое снимали из салона авто на обочине.

Читайте также: Почему не сбит залетевший в Сумскую область вертолет из России: позиция Дейнеко

Правозащитники пишут, что их информаторы на временно оккупированной территории не зафиксировали выхода техники РФ из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о "прекращении учений" на границах с Украиной.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Смотрите видео: Боевики копали под взлетку Донецкого аэропорта. После "предупреждения" перестали

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс вооружение оккупация РСЗО танк колонна бтр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 