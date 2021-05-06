Россия продолжает поддерживать боевой техникой свои гибридные войска на захваченной территории Донбасса: в сеть попало видео движения военной техники "из РФ в оккупированной части Луганской области". Ролики показала в Facebook Восточная правозащитная группа.
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По информации источника, техника "заходила сегодня ночью (с 4 на 5 мая, – ред.) из Ростовской области". Геолокации, а также других источников подтверждения этих данных пока нет.
"Маршрут шел по направлению Вишневое-Орехово-Антрацит-Хрустальный (экс-Красный Луч)-Фащевка и дальше. Движение техники было направлено на донецкое направление (возможно, потом колонна разделилась)", – уточнили в подписи к видео, которое снимали из салона авто на обочине.
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Правозащитники пишут, что их информаторы на временно оккупированной территории не зафиксировали выхода техники РФ из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о "прекращении учений" на границах с Украиной.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и накапливать их на временно оккупированной территории. Украина не исключала нового прямого вторжения. В Кремле называли "условие" отвода войск (но это была пропаганда). Состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- На границе с Россией оборудовано 400 км противотанковых рвов.
- Вечером 4 мая боевики обстреляли Красногоровку из 120 мм минометов, попали в COVID-корпус больницы.
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