Боевики обстреляли Красногоровку из 120 мм минометов, попали в COVID-корпус больницы: фото
В ночь на 5 мая оккупационные гибридные войска РФ обстреляли прифронтовой город Красногоровка (см. карту) на запад от Донецка. Мины попали на территорию Марьинской центральной районной больницы, пишет в Facebook Марьинская городская военно-гражданская администрация.
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Ранее пресс-служба операции объединенных сил сообщила, что боевики "дважды открывали огонь у Красногоровка из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов".
Из-за разрыва снарядов повреждены окна, в 1-м корпусе отсутствует электроснабжение. Там, в инфекционном стационаре, лечатся 45 человек, в том числе с COVID-19. Пострадавших нет.
Всего, по данным штаба ООС, за 4 мая вдоль линии разграничения огня на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Вблизи Водяного враг также использовал минометы калибра 120 мм, а районе Светлодарской дуги заметили российский беспилотник Орлан-10, который "был своевременно подавлен средствами РЭБ".
Вчера и сегодня потерь среди защитников Украины на фронте нет.
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