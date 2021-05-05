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Боевики обстреляли Красногоровку из 120 мм минометов, попали в COVID-корпус больницы: фото

05.05.2021, 10:47
Боевики обстреляли Красногоровку из 120 мм минометов, попали в COVID-корпус больницы: фото - Фото
Фото: facebook.com/marinskavca

В ночь на 5 мая оккупационные гибридные войска РФ обстреляли прифронтовой город Красногоровка (см. карту) на запад от Донецка. Мины попали на территорию Марьинской центральной районной больницы, пишет в Facebook Марьинская городская военно-гражданская администрация.

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Ранее пресс-служба операции объединенных сил сообщила, что боевики "дважды открывали огонь у Красногоровка из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов".

Из-за разрыва снарядов повреждены окна, в 1-м корпусе отсутствует электроснабжение. Там, в инфекционном стационаре, лечатся 45 человек, в том числе с COVID-19. Пострадавших нет.

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Всего, по данным штаба ООС, за 4 мая вдоль линии разграничения огня на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного враг также использовал минометы калибра 120 мм, а районе Светлодарской дуги заметили российский беспилотник Орлан-10, который "был своевременно подавлен средствами РЭБ".

Вчера и сегодня потерь среди защитников Украины на фронте нет.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Смотрите видео: Боевики копали под взлетку Донецкого аэропорта. После "предупреждения" перестали

Евгений Пилипенко
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