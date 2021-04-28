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ОГП: На Донбассе взяли "группу террористов" – хотели отравить хлором бойцов ВСУ

28.04.2021, 14:30
ОГП: На Донбассе взяли
Задержание группы террористов на Донбассе (фото - Офис генпрокурора)

В Луганской области раскрыли "группу террористов", которая якобы хотела отравить хлором бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, участники группы планировали распылить хлор в помещении, где временно находится подразделение ВСУ, чтобы нанести вред здоровью и жизни военных. Преступление удалось предотвратить, говорят в ОГП.

В прокуратуре сообщают, что у двоих участников группы нашли средства для сбора и передачи информации об оборонной сфере члену террористической организации ЛНР.

В ОГП утверждают, что участники группы получали данные о расположении украинских оборонных объектов, позициях и перемещении военной техники, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

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Организатор группы задержан, решаются вопросы об объявлении подозрений всем членам группы и их аресте, добавили в прокуратуре. Дело расследует управление СБУ в Донецкой и Луганской областях по статьям о госизмене (ч. 1 ст. 111) и создании террористической группы (ст. 258-3). 

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Марк Сировой
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отравление ВСУ война Донбасс террористы хлор
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