ОГП: На Донбассе взяли "группу террористов" – хотели отравить хлором бойцов ВСУ

В Луганской области раскрыли "группу террористов", которая якобы хотела отравить хлором бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, участники группы планировали распылить хлор в помещении, где временно находится подразделение ВСУ, чтобы нанести вред здоровью и жизни военных. Преступление удалось предотвратить, говорят в ОГП.

В прокуратуре сообщают, что у двоих участников группы нашли средства для сбора и передачи информации об оборонной сфере члену террористической организации ЛНР.

В ОГП утверждают, что участники группы получали данные о расположении украинских оборонных объектов, позициях и перемещении военной техники, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Читайте также: Разведка: Российские оккупанты планируют провокации и теракт на Пасху для нового вторжения

Организатор группы задержан, решаются вопросы об объявлении подозрений всем членам группы и их аресте, добавили в прокуратуре. Дело расследует управление СБУ в Донецкой и Луганской областях по статьям о госизмене (ч. 1 ст. 111) и создании террористической группы (ст. 258-3).

22 апреля в СБУ заявили о задержании "агента ФСБ" под Житомиром.

Читайте также: Как устроена Служба безопасности Украины и почему не поможет реформа СБУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.