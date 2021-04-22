Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области местного жителя, который по данным следствия, был агентом ФСБ России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По данным спецслужбы, мужчина по заданию кураторов из ФСБ должен был:
– снять на видео два военных объекта;
– собрать информацию о руководстве воинских частей, включая компромат;
– установить места проживания военнослужащих.
СБУ пишет, что агент также подготовил схемы территорий воинских частей и места КПП – эту информацию он должен был передать по отработанным электронным каналам. Во время обысков у него изъяли "средства связи с представителями ФСБ".
Правоохранители утверждают, что задержанный сознался в работе на ФСБ РФ и сейчас дает показания. Мужчине объявили подозрение по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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