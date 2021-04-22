UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Контрразведка взяла под Житомиром "агента" ФСБ РФ – видео задержания видео

22.04.2021, 17:22
Задержание агента ФСБ под Житомиром (скриншот видео СБУ)
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области местного жителя, который по данным следствия, был агентом ФСБ России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, мужчина по заданию кураторов из ФСБ должен был:

– снять на видео два военных объекта;

– собрать информацию о руководстве воинских частей, включая компромат;

– установить места проживания военнослужащих.

СБУ пишет, что агент также подготовил схемы территорий воинских частей и места КПП – эту информацию он должен был передать по отработанным электронным каналам. Во время обысков у него изъяли "средства связи с представителями ФСБ".

Правоохранители утверждают, что задержанный сознался в работе на ФСБ РФ и сейчас дает показания. Мужчине объявили подозрение по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: СБУ: На въезде в Харьков задержаны автобусы с титушками пророссийской партии – видео, фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу фсб задержание агент житомирская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 