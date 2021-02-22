Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что в одном из спальных районов Харькова задержала вчера агента российской военной разведки ГУ ГШ ВС РФ (экс-ГРУ). Видео, как к двум мужчинам среди бела дня на оживленной улице подбегают и валят их на землю, показал YouTube-канал СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Житель Харькова якобы выезжал в Россию, где и был завербован спецслужбами страны-оккупанта.
Злоумышленник, пишет СБУ, пытался завербовать сотрудника Харьковского КБ машиностроения им. Морозова, которое осуществляло разработку танка Т-84БМ "Оплот". Под контролем оперативников он получил от работника КБ образцы документов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы.
Мужчину взяли во время получения полного комплекта секретной техдокументации о разработках нового типа комплексной брони.
Читайте также: Работал на РФ. Ученому из Харькова дали 12 лет за госизмену
Как пишет Суспільне со ссылкой на источник в СБУ, операцию в 13:00 спецслужба провела у выхода со станции метро "Героїв Праці".
Еще один ракурс от журналиста Андрея Цаплиенко в его Telegram:
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).
- Летом 2020 года в Украине "поздравили" дипломатов страны-оккупанта с Днем России – фото и видео.
- В январе 2021-го в Кропивницком задержан коммунист-агент ФСБ "Истина": шпионил за бойцами ССО.
- Также в январе СБУ сообщила о раскрытии онлайн-сети спецслужб РФ в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды.
- 15 февраля во временно оккупированной Горловке подорвали "комбата Дуремара".
- Примерно в то же время в Запорожье местные любители СССР не успели "возродить советскую власть".
Читайте также: Кравчук: Убийства наших военных на Донбассе – какая же это к черту "провокация"
Комментарии