Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что в одном из спальных районов Харькова задержала вчера агента российской военной разведки ГУ ГШ ВС РФ (экс-ГРУ). Видео, как к двум мужчинам среди бела дня на оживленной улице подбегают и валят их на землю, показал YouTube-канал СБУ.

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Житель Харькова якобы выезжал в Россию, где и был завербован спецслужбами страны-оккупанта.

Злоумышленник, пишет СБУ, пытался завербовать сотрудника Харьковского КБ машиностроения им. Морозова, которое осуществляло разработку танка Т-84БМ "Оплот". Под контролем оперативников он получил от работника КБ образцы документов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Мужчину взяли во время получения полного комплекта секретной техдокументации о разработках нового типа комплексной брони.

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Как пишет Суспільне со ссылкой на источник в СБУ, операцию в 13:00 спецслужба провела у выхода со станции метро "Героїв Праці".

Еще один ракурс от журналиста Андрея Цаплиенко в его Telegram:

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

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Евгений Пилипенко

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