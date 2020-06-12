В Украине "поздравили" дипломатов страны-оккупанта с Днем России – фото и видео

Скриншот из видеозаписи

Контрразведка СБУ "поздравила" страну-агрессора с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Около здания посольства РФ в Киеве поставлен рекламный щит с гербом департамента украинской спецслужбы: на нем орел душит двухголовую гадюку. Фото показал у себя в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, видео – Суспільне Харків.

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Аналогичные борды появились около дипломатических представительств РФ во Львове и Одессе, а в Харькове подобный мурал размещен напротив российского генконсульства.

"Привет от СБУ к так называемому "Дню России", - написали в Twitter СБУ, поставив подмигивающий смайлик.

"Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства - это легальная крыша для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране", - подчеркнул Цаплиенко.

С 1992 года в день принятия декларации о "госсуверенитете РСФСР от СССР" - 12 июня - в РФ отмечается праздник День России. Президент РФ вручает премии в Кремле, на Красной площади в Москве проходят торжества.

Контрразведка СБУ предупреждает, своевременно выявляет и предотвращает внешние и внутренние угрозы безопасности Украины, пресекает разведывательные, террористические и другие посягательства спецслужб других стран, организаций, отдельных групп и лиц на госбезопасность Украины, а также устраняет условия, которые им способствуют.

Надпись на гербе: "Орел мух не ловит":

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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