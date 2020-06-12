Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине "поздравили" дипломатов страны-оккупанта с Днем России – фото и видео

В Украине "поздравили" дипломатов страны-оккупанта с Днем России – фото и видео - Фото
Скриншот из видеозаписи
12.06.2020, 10:28

Контрразведка и патриоты разместили тематические бигборды и муралы рядом с дипломатическими представительствами РФ

Контрразведка СБУ "поздравила" страну-агрессора с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Около здания посольства РФ в Киеве поставлен рекламный щит с гербом департамента украинской спецслужбы: на нем орел душит двухголовую гадюку. Фото показал у себя в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, видео – Суспільне Харків.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аналогичные борды появились около дипломатических представительств РФ во Львове и Одессе, а в Харькове подобный мурал размещен напротив российского генконсульства.

"Привет от СБУ к так называемому "Дню России", - написали в Twitter СБУ, поставив подмигивающий смайлик.

"Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства - это легальная крыша для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране", - подчеркнул Цаплиенко.

С 1992 года в день принятия декларации о "госсуверенитете РСФСР от СССР" - 12 июня - в РФ отмечается праздник День России. Президент РФ вручает премии в Кремле, на Красной площади в Москве проходят торжества.

Контрразведка СБУ предупреждает, своевременно выявляет и предотвращает внешние и внутренние угрозы безопасности Украины, пресекает разведывательные, террористические и другие посягательства спецслужб других стран, организаций, отдельных групп и лиц на госбезопасность Украины, а также устраняет условия, которые им способствуют.

Надпись на гербе: "Орел мух не ловит":

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Читайте также: Группа Сапфир. Двум предателям и их куратору из ГРУ сообщили о подозрении – фото

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
война Донбасс Крым сбу оккупация контрразведка день россии поздравление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 