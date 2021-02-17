Работал на Россию. Верховный суд дал 12 лет тюрьмы ученому из Харькова за госизмену

Верховный суд присудил 12 лет лишения свободы ученому из Харькова по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В СБУ пишут, что летом 2017-го контрразведка раскрыла и прекратила деятельность ученого, который был завербован ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. По данным спецслужбы, он собирал информацию о техничных разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам.

Агента задержали, когда тот пытался получить тайные ведомости от сотрудника Харьковского физико-технического института. Во время обыска у осужденного выявили 14 носителей информации, в том числе с ведомостями под грифом секретно. Выявленные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

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Сначала вину ученого по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111) признал Орджоникидзевский суд Харькова, затем приговор оставил без изменений Харьковский апелляционный суд, а теперь Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, сообщают в СБУ.

Правоохранители отметили, что продолжается досудебное расследование о других участниках агентурной сети.

По данным СБУ, ее куратор находится в Белгороде, а в Россию не единожды ездил главарь группы. У организатора группы во время обысков изъяли телефоны и технику, полученную от спецслужб РФ для передачи разведданных. Также у одного из членов группы нашли координаты тайника с оружием для совершения диверсий, в нем было два гранатомета РПГ-22, тротиловая шашка, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами.

5 февраля 2021-го сообщалось, что Контрразведка СБУ пресекла деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки.

9 февраля ОГП сообщал, что СБУ задержала в Харькове шпиона, который хотел передать РФ секретные научные данные по дронам.

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Марк Сировой

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