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СБУ: Контрразведка взяла под Одессой главаря ДРГ луганских боевиков – видео допроса видео

16.02.2021, 13:14
Задержание главаря ДРГ в Одесской области (фото - СБУ)
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В Одесской области контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, был главарем разведывательно-диверсионной группы террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, задержанный – уроженец Луганской области. В 2014-м он участвовал в захвате облуправления СБУ, а затем участвовал в боевых действиях против украинских военных на Донбассе как командир ДРГ, отмечают в спецслужбе.

Мужчину задержали, когда он приехал на подконтрольную Украине территорию для сбора данных об украинских военных объектах, пишет СБУ.

Как сообщается, сейчас задержанного отправили под стражу, ему объявлено о подозрении по статье об участи в террористической организации или группе (ст. 258-3). Максимальная санкция – до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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