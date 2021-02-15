СБУ задержала в Киеве "бывшего замминистра информации" оккупантов в Донецке
В Киеве следователи СБУ объявили о подозрении бывшему "заместителю министра информации" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, подозреваемый занимал должность в администрации боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал население к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий с Россией и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.
Сотрудники СБУ задокументировали, что подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
Оперативники СБУ установили, где он живет в Киеве, и во время процессуальных действий выявили и изъяли компьютерную технику и материалы, которые, по утверждению следствия, подтверждают преступную деятельность.
Подозрение объявлено по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность Украины и о создании террористической группы или организации.
Прокуратура попросила суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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