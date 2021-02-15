UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала в Киеве "бывшего замминистра информации" оккупантов в Донецке

15.02.2021, 10:49
СБУ задержала в Киеве
Фото: пресс-служба СБУ

В Киеве следователи СБУ объявили о подозрении бывшему "заместителю министра информации" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, подозреваемый занимал должность в администрации боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал население к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий с Россией и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.

Сотрудники СБУ задокументировали, что подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБУ установили, где он живет в Киеве, и во время процессуальных действий выявили и изъяли компьютерную технику и материалы, которые, по утверждению следствия, подтверждают преступную деятельность.

Подозрение объявлено по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность Украины и о создании террористической группы или организации.

Прокуратура попросила суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
"ДНР" сбу боевик ДНР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 