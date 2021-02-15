СБУ задержала в Киеве "бывшего замминистра информации" оккупантов в Донецке

В Киеве следователи СБУ объявили о подозрении бывшему "заместителю министра информации" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, подозреваемый занимал должность в администрации боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал население к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий с Россией и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.

Сотрудники СБУ задокументировали, что подозреваемый вернулся на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБУ установили, где он живет в Киеве, и во время процессуальных действий выявили и изъяли компьютерную технику и материалы, которые, по утверждению следствия, подтверждают преступную деятельность.

Подозрение объявлено по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность Украины и о создании террористической группы или организации.

Прокуратура попросила суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

21 января 2021 года был задержан боевик, пропускавший военную технику из России на Донбасс.

25 января СБУ задержала разведчика боевиков из Луганской области.

28 января СБУ задержала разведчика террористов в Донецкой области.

Денис Юдин

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