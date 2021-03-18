СБУ: Контрразведка взяла в Днепре "разведчика" российских боевиков, изъято оружие – фото

Контрразведка задержала в Днепре "агента" российских боевиков, которые оккупировали часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Как сообщается, мужчина проживал на временно оккупированных территориях Донецкой области и состоял в террористической организации МГБ ДНР, которая себя позиционирует как "спецслужба" оккупантов.

По предварительной версии, он прибыл в Днепропетровскую область для сбора развединформации, в частности, о личном составе и технике Вооруженных сил Украины. Задержанный использовал закрытые каналы связи с кураторами и передвигался на собственном автомобиле, пишет СБУ.

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Отмечается, что во время обысков у него изъяли оружие и боеприпасы, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям об участии в террористической организации (ст. 258-3 УК) и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК), пишет СБУ. Максимальная санкция ему грозит по первой статье – до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

21 января 2021 года был задержан боевик, пропускавший военную технику из России на Донбасс.

15 февраля в Киеве был задержан "бывший замминистра информации" оккупантов.

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Марк Сировой

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