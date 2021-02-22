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СБУ задержала подполковника налоговой службы за сотрудничество с боевиками: видео

22.02.2021, 15:06
СБУ задержала подполковника налоговой службы за сотрудничество с боевиками: видео - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

В Киеве задержан подполковник Государственной налоговой службы, его подозревают в содействии террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие СБУ установило, что подозреваемый долгое время несанкционированно копировал информацию о персональных данных украинских правоохранителей и разведчиков, о закупках учреждений и выполнении оборонного заказа, а также другую стратегически важную информацию, и передавал ее кураторам.

Подозреваемый был задержан по месту проживания после отправки секретного документа. Во время обысков изъяты технические средства и документы, которые подтверждают его преступную деятельность, заявили в СБУ.

Сотруднику ГНС сообщили о подозрении по статьям о создании террористической группы, несанкционированных действиях с информацией и разглашении гостайны.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие просит суд взять его под стражу.

Денис Юдин
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"ДНР" сбу гостайна ГНС
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