СБУ задержала подполковника налоговой службы за сотрудничество с боевиками: видео
В Киеве задержан подполковник Государственной налоговой службы, его подозревают в содействии террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Следствие СБУ установило, что подозреваемый долгое время несанкционированно копировал информацию о персональных данных украинских правоохранителей и разведчиков, о закупках учреждений и выполнении оборонного заказа, а также другую стратегически важную информацию, и передавал ее кураторам.
Подозреваемый был задержан по месту проживания после отправки секретного документа. Во время обысков изъяты технические средства и документы, которые подтверждают его преступную деятельность, заявили в СБУ.
Сотруднику ГНС сообщили о подозрении по статьям о создании террористической группы, несанкционированных действиях с информацией и разглашении гостайны.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие просит суд взять его под стражу.
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