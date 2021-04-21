СБУ: На въезде в Харьков задержаны автобусы с титушками пророссийской партии – видео, фото

На подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днепра и Полтавы СБУ задержала "автобусы с титушками". Они, как выразились в пресс-центре спецслужбы, "хотели дестабилизировать ситуацию и создать картинку для росСМИ".

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"Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", – отметили в СБУ. Всего задержано более 60 человек.

Правоохранители уточнили, что группы направлялись в Харьков "по заказу одной из пророссийских политических сил для организации протестов, провокаций и массовых противоправных действий во время сессии Харьковского горсовета".

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Их задача, полагают в СБУ, – дестабилизация в регионе и создание выгодной Кремлю "картинки" для обоснования возможного нового вторжения в Украину.

Харьковские паблики с соцсетях пишут, что задержанные – члены организации Патриоты за жизнь" пророссийской партии ОПЗЖ. LIGA.net проверяет эту информацию.

Сейчас по всей Украине проходят антитеррористические учения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других структур. Украина взяла под усиленную охрану стратегические объекты в Херсонской области.

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Евгений Пилипенко

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