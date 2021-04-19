В большинстве регионов Украины пройдут учения СБУ – возможно введение особого режима

Служба безопасности Украины анонсировала антитеррористические учения в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Предельное внимание уделят защите стратегических объектов. В частности, критической, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также защите границ страны, говорят правоохранители.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др", – отмечают в СБУ.

Целью тренировок является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

На фоне стягивания войск РФ к границам Украины СБУ ранее объявила об антитеррористических учениях в Харьковской области (в том числе на границе с РФ) и Херсонской области (особое внимание уделят морской прибрежной зоне и админгранице с временно оккупированным Крымом).

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Станислав Стороженко

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