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В большинстве регионов Украины пройдут учения СБУ – возможно введение особого режима

19.04.2021, 13:06
В большинстве регионов Украины пройдут учения СБУ – возможно введение особого режима - Фото
Фото - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины анонсировала антитеррористические учения в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Предельное внимание уделят защите стратегических объектов. В частности, критической, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также защите границ страны, говорят правоохранители.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др", – отмечают в СБУ.

Целью тренировок является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Читайте также: СБУ проведет антитеррористические учения в Одессе – список возможных ограничений в городе

Станислав Стороженко
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сбу учения терроризм регионы
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