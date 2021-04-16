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СБУ проведет антитеррористические учения в Одессе – список возможных ограничений в городе

16.04.2021, 12:29
СБУ проведет антитеррористические учения в Одессе – список возможных ограничений в городе - Фото
Фото - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Одессе, в отдельных районах могут вводиться ограничения для жителей. Об этом сообщает в Facebook управление СБУ в Одесской области.

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Учения будут проходить с 20 по 23 апреля на территории Суворовского района Одессы и прилегающего к нему села Усатово, отмечают в СБУ.

Как сообщается, учения пройдут в "условиях, максимально приближенных к реальным". Цель – отработать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, проверить уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов и выполнить комплекс мер для усовершенствования межведомственного взаимодействия.

В СБУ предупреждают, что во время масштабных учений в отдельных районах могут временно вводить особый режим, который предусматривает:

– ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов;

– проверку документов, удостоверяющих личность;

– осмотр личных веще и автомобилей;

– и другие подобные ограничения.

СБУ просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, призывает граждан выполнять законные требования правоохранителей и сообщать о подозрительных объектах или лицах в Одесское облуправление СБУ по номеру 048 752 33 23 или же полиции по номеру 102.

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Марк Сировой
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