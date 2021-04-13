UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ проведет масштабные учения в Харьковской области. В том числе на границе с РФ

13.04.2021, 16:47
СБУ проведет масштабные учения в Харьковской области. В том числе на границе с РФ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины с завтрашнего дня начнет масштабные антитеррористические учения по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В учениях также будут задействованы сотрудники Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры. 

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители отмечают, что во время учений предусмотрена проверка документов граждан, досмотра автомобильного транспорта – СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Читайте также: Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу учения харьковская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 