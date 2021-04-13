СБУ проведет масштабные учения в Харьковской области. В том числе на границе с РФ

Служба безопасности Украины с завтрашнего дня начнет масштабные антитеррористические учения по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В учениях также будут задействованы сотрудники Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры.

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители отмечают, что во время учений предусмотрена проверка документов граждан, досмотра автомобильного транспорта – СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Станислав Стороженко

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