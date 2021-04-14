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Украина взяла под усиленную охрану стратегические объекты в Херсонской области

14.04.2021, 19:33
Украина взяла под усиленную охрану стратегические объекты в Херсонской области - Фото
Фото: СБУ

В Херсонской области Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона и админгранице с временно оккупированным Крымом, сообщает пресс-служба СБУ.

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В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы специального транспорта.

Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным.

В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры области. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.

Участники учений проводят совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона.

В СБУ попросили жителей Херсонской области и ее гостей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.



Вадим Ребрина
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Крым сбу учения Херсон
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