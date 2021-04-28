Вооруженные Силы Украины пресекли попытки боевиков гибридной армии РФ обустроить позиции под прочным бетоном взлетно-посадочной полосы бывшего Донецкого аэропорта. Небольшой фрагмент операции показала аэроразведка "Подразделение Капитошка".
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"Донецк совсем близко – там, за горизонтом, где восходит солнце. Оккупационная сволочь начала тянуть свои окопы к ВПП. Оттуда их будет почти нереально выкурить", – пишут в подписи к ролику.
После прицельного обстрела этих позиций "больше никто и никуда не копает", добавили в аэроразведке.
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На другом видео бойцы группы К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы пресекли постановку новых минных полос и обустройство огневых точек для снайперов и гранатометчиков.
Военные провели разведку и однажды утром, когда оккупанты начали обстреливать передовые позиции ВСУ, "нанесли огневой удар из не запрещенного (минскими соглашениями) вида вооружения".
"Результат видите сами: один стопроцентно (а может и несколько) любитель русского мира пошел слушать лекции своего кумира Саши Захарченко", – с обычным для воюющей армии черным юмором пишут в 54-й бригаде.
Ролик К2 записан до 27 июля 2020 года, когда началось самое затяжное "перемирие" на Донбассе. Когда снял ролик из ДАП, автор не уточняет.
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