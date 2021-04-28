Вооруженные Силы Украины пресекли попытки боевиков гибридной армии РФ обустроить позиции под прочным бетоном взлетно-посадочной полосы бывшего Донецкого аэропорта. Небольшой фрагмент операции показала аэроразведка "Подразделение Капитошка".

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"Донецк совсем близко – там, за горизонтом, где восходит солнце. Оккупационная сволочь начала тянуть свои окопы к ВПП. Оттуда их будет почти нереально выкурить", – пишут в подписи к ролику.

После прицельного обстрела этих позиций "больше никто и никуда не копает", добавили в аэроразведке.

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На другом видео бойцы группы К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы пресекли постановку новых минных полос и обустройство огневых точек для снайперов и гранатометчиков.

Военные провели разведку и однажды утром, когда оккупанты начали обстреливать передовые позиции ВСУ, "нанесли огневой удар из не запрещенного (минскими соглашениями) вида вооружения".

"Результат видите сами: один стопроцентно (а может и несколько) любитель русского мира пошел слушать лекции своего кумира Саши Захарченко", – с обычным для воюющей армии черным юмором пишут в 54-й бригаде.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Ролик К2 записан до 27 июля 2020 года, когда началось самое затяжное "перемирие" на Донбассе. Когда снял ролик из ДАП, автор не уточняет.

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Евгений Пилипенко

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