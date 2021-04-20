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Боевики засеяли минами из России дворы на Донбассе. Бойцы ВСУ их расстреляли – видео видео

20.04.2021, 11:33
Скриншот из видеозаписи
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Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.

"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко.

СПРАВКА. ПОМ-2 "Отёк" – противопехотная осколочная мина натяжного действия, предназначена для дистанционного минирования. Создана в СССР. Падает на землю и оказывается в вертикальном или горизонтальном положении. При падении из стакана высвобождаются лапки устройства, поднимая корпус мины, производится отстрел на нитях якорей-датчиков. При натяжении нити с усилием ~0,3 кг происходит взрыв 140 г тротила, обеспечивая сплошное поражение в радиусе до 16 м. Оснащена самоподрывным механизмом (4—100 ч). Оттавский договор запрещает их использование.

Чтобы продолжать настраивать местных гражданских против Украины, боевики иногда пишут на минах антироссийские лозунги, якобы это ВСУ минирует дворы.

Читайте также: Церковь обратилась к оккупантам и ожидающим "прихода Путина": Кто сеет ветер – пожнет бурю

Евгений Пилипенко
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агрессия России война Донбасс мина зайцево минирование подрыв ПОМ-2
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