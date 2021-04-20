Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
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По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.
"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко.
Чтобы продолжать настраивать местных гражданских против Украины, боевики иногда пишут на минах антироссийские лозунги, якобы это ВСУ минирует дворы.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Банковая не исключает нового вторжения.
- Экс-посол ФРГ в РФ о том, рискнет ли Путин войной: "Ущерб для РФ будет огромным". А экс-посол США в Украине считает, что "путинская публика не оценит, когда из Украины поедут мешки с трупами военных РФ".
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