Провокация. Боевики написали на минах украинские лозунги и заминировали ими Зайцево: фото

Сегодня, 12 апреля, на Донбассе российско-оккупационные войска заминировали Зайцево и попытались обвинить в этом украинских военных. Об этом сообщает в Facebook ОТГ "Север".

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Как видно на фото, террористы написали на корпусах боеприпасов проукраинские лозунги.

Как отмечается, боевики провели дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий военных ВСУ.

Военные пояснили, что особенность мин ПОМ-2 заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

В ВСУ напомнили, что Украина, согласно Оттавской конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. Россия же отказалась подписать и ратифицировать конвенцию – противопехотные мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.

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Наталия Медведева

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