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Донбасс. Украинские военные показали укрепления боевиков РФ в гражданском объекте – видео видео

12.04.2021, 15:02
Позиции российских оккупантов в гражданском объекте на Добассе (скриншот видео 10 Гірсько-Штурмова Бригада, Facebook)
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Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс опубликовали в Facebook видео с насосной станцией, на которой боевики гибридной армии РФ в нарушение норм международного гуманитарного права обустроили позиции.

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Отмечается, что станция расположена рядом с поселком Шумы Донецкой области и контролируется боевиками. 26 марта российские оккупанты открыли из нее снайперский огонь – погибли четверо украинских военных.

В титрах к видео говорится, что станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Донецк, Горловку, Мариуполь и является гражданским объектом критической инфраструктуры.

Международное гуманитарное право категорически запрещает использовать подобные сооружения как военный объект, отмечается в титрах. Однако на кадрах четко видны окопы.

"Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь –  это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными", – пишут бойцы 10-й бригады.

В посте не уточняется, кто и когда снял видео. Военные лишь благодарят за кадры "неизвестных патриотов" и грозят "неминуемой расплатой" российским оккупантам.

Смотрите также: Донбасс. Украинские военные показали уничтожение позиции российских оккупантов – видео

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Марк Сировой
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10 бригада обстрел боевики ВСУ война Донбасс оккупанты шумы насосная станция гражданский объект
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