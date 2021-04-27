На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: погиб боец, еще трое ранены

На Донбассе подорвался военный автомобиль Вооруженных Сил Украины: погиб один военнослужащий, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операция объединенных сил.

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"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья бойцов ВСУ удовлетворительное.

23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

24 апреля в отчете СММ ОБСЕ говорилось, что оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения.

26 апреля в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранение украинский военный.

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Станислав Стороженко

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