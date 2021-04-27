На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: погиб боец, еще трое ранены
27.04.2021, 15:12
Иллюстративное фото (Источник - mil.gov.ua)
На Донбассе подорвался военный автомобиль Вооруженных Сил Украины: погиб один военнослужащий, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операция объединенных сил.
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"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья бойцов ВСУ удовлетворительное.
- 23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
- 24 апреля в отчете СММ ОБСЕ говорилось, что оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения.
- 26 апреля в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранение украинский военный.
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