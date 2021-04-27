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На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: погиб боец, еще трое ранены

27.04.2021, 15:12
На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: погиб боец, еще трое ранены - Фото
Иллюстративное фото (Источник - mil.gov.ua)

На Донбассе подорвался военный автомобиль Вооруженных Сил Украины: погиб один военнослужащий, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операция объединенных сил.

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"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья бойцов ВСУ удовлетворительное.

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Станислав Стороженко
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ВСУ война Донбасс потери
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