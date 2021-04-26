На Донбассе ранен военный
Сегодня, 26 апреля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранение украинский военный. Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки "Север".
Как отмечается, в районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня и обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских военных.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил осколочное ранение. Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Как сообщается, состояние здоровья бойца – удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
- 23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
- 24 апреля в отчете СММ ОБСЕ говорилось, что оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения.
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