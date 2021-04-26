На Донбассе ранен военный

Сегодня, 26 апреля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранение украинский военный. Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки "Север".

Как отмечается, в районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня и обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских военных.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил осколочное ранение. Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Как сообщается, состояние здоровья бойца – удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

24 апреля в отчете СММ ОБСЕ говорилось, что оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения.

Читайте также: Зеленский хочет добавить в нормандский формат еще три страны и изменить минские переговоры

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.