"Грады" и "Гвоздики". Оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения: штаб ООС
Россия накапливает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вооружение и военную технику, проводит учения на обустроенных там полигонах, а также готовится к очередному военному параду. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.
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Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО.
Как отмечается, 22 апреля беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 280 единиц вооружения и оенной техники оккупантов на территории ОРДЛО.
В 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Переможного, наблюдатели выявили шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", пять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц, 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм и три гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм.
В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксированы три "Гвоздики". Еще 11 "Гвоздик" и 12 "Лягушек" – на учебном полигоне вблизи Бугаевки.
Недалеко от Углегорска выявлены три "Лягушки".
Как сообщается, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВСУ.
В ООС пишут, что размещение"Градов" у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерии и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта.
- 23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
- Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов.
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