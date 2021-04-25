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"Грады" и "Гвоздики". Оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения: штаб ООС

25.04.2021, 22:25
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Россия накапливает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вооружение и военную технику, проводит учения на обустроенных там полигонах, а также готовится к очередному военному параду. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

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Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО. 

Как отмечается, 22 апреля беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 280 единиц вооружения и оенной техники оккупантов на территории ОРДЛО.

В 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Переможного, наблюдатели выявили шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", пять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц, 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм и три гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксированы три "Гвоздики". Еще 11 "Гвоздик" и 12 "Лягушек" – на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

Недалеко от Углегорска выявлены три "Лягушки".

Как сообщается, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВСУ. 

В ООС пишут, что размещение"Градов" у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерии и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта.

  • 23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
  • Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов.

Читайте также: Из России на Донбасс в 2015 году шли поставки тысяч тонн боеприпасов – расследование

Наталия Медведева
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