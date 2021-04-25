"Грады" и "Гвоздики". Оккупанты подвозят на Донбасс вооружение и проводят учения: штаб ООС

Россия накапливает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вооружение и военную технику, проводит учения на обустроенных там полигонах, а также готовится к очередному военному параду. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

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Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО.

Как отмечается, 22 апреля беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 280 единиц вооружения и оенной техники оккупантов на территории ОРДЛО.

В 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Переможного, наблюдатели выявили шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", пять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц, 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм и три гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксированы три "Гвоздики". Еще 11 "Гвоздик" и 12 "Лягушек" – на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

Недалеко от Углегорска выявлены три "Лягушки".

Как сообщается, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВСУ.

В ООС пишут, что размещение"Градов" у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерии и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта.

23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов.

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Наталия Медведева

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