Оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов – штаб ООС
В информационном пространстве на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяются слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.
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Как отмечается, эта информация является грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта.
В штабе сообщают, что при этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки.
- 23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.
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