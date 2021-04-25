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Оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов – штаб ООС

25.04.2021, 18:32
Оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов – штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В информационном пространстве на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяются слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Как отмечается, эта информация является грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта.

В штабе сообщают, что при этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки.

Читайте также: Из России на Донбасс в 2015 году шли поставки тысяч тонн боеприпасов – расследование

Наталия Медведева
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Донбасс боевики провокация
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