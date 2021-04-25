Оккупанты на Донбассе распространяют фейки об обстрелах ВСУ населенных пунктов – штаб ООС

В информационном пространстве на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей распространяются слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Как отмечается, эта информация является грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта.

В штабе сообщают, что при этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки.

23 апреля ГУР МО сообщило, что несмотря на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об "отводе войск", Россия продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами.

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Наталия Медведева

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