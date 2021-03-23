Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая
Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. Он будет действовать до 30 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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В документе говорится, что это решение было принято для развития дружеских отношений между Украиной и Китаем и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
Безвизовый режим будет действовать с 1 апреля по 30 сентября. Также гражданам Китая, которые едут с туристической целью, позволят транзитный проезд через украинскую территорию, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.
С 1 марта 2021 года украинцы смогут ездить без виз на ряд направлений в Карибском море.
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