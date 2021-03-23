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Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

23.03.2021, 22:54
Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для туристов из Китая. Он будет действовать до 30 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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В документе говорится, что это решение было принято для развития дружеских отношений между Украиной и Китаем и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Безвизовый режим будет действовать с 1 апреля по 30 сентября. Также гражданам Китая, которые едут с туристической целью, позволят транзитный проезд через украинскую территорию, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

С 1 марта 2021 года украинцы смогут ездить без виз на ряд направлений в Карибском море.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Китай безвиз
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