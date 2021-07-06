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Китай хочет профинансировать восстановление Афганистана через Талибан – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 16:54
Китай хочет профинансировать восстановление Афганистана через Талибан – Financial Times - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Китай провел переговоры с представителями движения Талибан – Пекин хочет попытаться восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана в сотрудничестве с талибами, направляя средства через Пакистан. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 

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"Мы можем поручиться, что Китай профинансирует восстановление Афганистана с помощью талибов через Пакистан. Китай – это кошелек Пакистана", – сказал собеседник издания в правительстве Индии. Эту информацию подтвердил и другой источник журналистов. 

Сообщается, что Пекин хочет бороться с Исламским движением Восточного Туркестана – группировку обвиняют в совершении террористических актов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Это северо-западный регион КНР, который имеет общую границу с Афганистаном.

СПРАВКА. Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.

"По мнению аналитиков, важной частью мотивации Китая в стремлении к стабильности в Афганистане является защита существующих проектов инициативы "Один пояс – один путь" в Пакистане и государствах Центральной Азии, потенциально открывающей Афганистан для будущих инвестиций", – пишет издание. 

Как отмечают исследователи, если в Афганистане будет достигнута стабильность, то это поспособствует удобству перемещения грузопотоков между Китаем и Евразией.

"Китай может присоединиться к международной миротворческой группе, чтобы войти в Афганистан", – сообщают журналисты.

FT пишет, что афганское правительство могло поддерживать определенную стабильность в стране благодаря превосходству американской авиации – с выходом США из страны талибы могут получить преимущество над властями.

СПРАВКА. Военные США находились в Афганистане начиная с осени 2001 года. За это время они потеряли 2400 солдат и $1 трлн.

Как пишет BBC, в июле 2021-го талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в июне – в провинции Кундуз и Вардак. По данным из Афганистана, под контролем талибов сейчас находится около трети территории страны.

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.
  • В апреле 2021-го президент США Джо Байден заявил, что окончательно завершится процесс выведения войск к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Однако позже американские военные сказали, что это может произойти уже летом.
Станислав Стороженко
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Китай афганистан КНР талибан уйгуры
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