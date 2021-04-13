К годовщине атаки 9/11. США закончат вывод войск из Афганистана к 9 сентября – WP

Соединенные Штаты Америки в ближайшие месяцы выведут свои войска из Афганистана, завершив процесс к 9 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Как отмечается, именно нападение террористов 9 сентября 2001 года стало причиной введения войск и вступления США в военные действия.

По данным источников, президент США Джо Байден сообщит о планах по выводу военных из Афганистана завтра, 14 апреля.

Это решение Байдена, как ожидается, сохранит жизни американских военных, которые останутся в Афганистане сверх крайнего срока вывода – 1 мая, который администрация 45-го президента США Дональда Трампа согласовала в прошлом году с талибами.

Ранее талибы пообещали возобновить атаки на военных США и НАТО, если иностранные войска не выйдут к установленному сроку, но теперь, учитывая четкий план Байдена по поэтапному выводу войск до сентября, возможно, не станут выполнять свои угрозы.

Сообщается, что официально в Афганистане находится 2500 военнослужащих США, а реально их количество колеблется и в настоящее время – примерно на 1000 больше.

За годы военных действий США в Афганистане погибли более 2000 американских военных, не менее 10 000 мирных афганцев, потрачены триллионы долларов.

Как отмечается, сейчас Афганистан не дотягивает до уровня угроз для США, которые представляют Китай, Россия, Иран, Сирия, Йемен и Африка.

По данным источника, США продолжат поддерживать правительство Афганистана дипломатическими средствами, оказывать гуманитарную помощь.

Ряд аналитиков предупреждает, что уход США приведет к краху правительства Кабула и поставит под угрозу успехи, достигнутые за последние два десятилетия в области здравоохранения, образования и прав женщин.

Как ожидается, вслед за США другие страны НАТО тоже выведут свои войска, поскольку у них нет желания или возможности оставаться без материально-технической, безопасностной и другой поддержки, которую предоставляют американские силы.

СПРАВКА. Теракты 11 сентября 2001 года (также известный как 9/11) – серия скоординированных террористических атак Аль-Каиды, осуществленная на территории США. Террористы захватили четыре пассажирских самолета: два врезались в башни Всемирного торгового центра, один – в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого лайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали террористов и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле Пенсильвании. В результате терактов погибли 2996 человек, более 6000 получили ранения.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана.

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Наталия Медведева

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