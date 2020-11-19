Австралия признала военные преступления в Афганистане: спецназовцы убивали мирных жителей

19 военнослужащих будут переданы под следствие, пишет Reuters

Бойцы австралийского армейского спецназа с 2005 по 2016 год умышленно убили 39 безоружных заключенных и мирных жителей в Афганистане. Об этом говорится в четырехлетнем отчете Сил обороны Австралии, сообщает Reuters.

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В докладе говорится, что большинство мирных жителей и пленных находились под защитой международного права на момент убийства. Генерал Ангус Джон Кэмпбелл заявил, что преступления происходили не на поле боя.

Документ включает данные о том, что высокопоставленные военные приказывали младшим по званию убивать безоружных: это они называли "приучением к крови".

В докладе рекомендуется, чтобы австралийское государство выплатило компенсации семьям жертв без судебного разбирательства. Премьер страны Скотт Моррисон выразил сожаление перед президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за действий некоторых военных в Афганистане, пишет агентство.

Сейчас в Афганистане осталось около 1500 военнослужащих Австралии. 19 действующих и бывших военных, причастных к военным преступлениям, будут переданы под следствие.

7 декабря 2019 года Международный уголовный суд принял материалы Вооруженных сил Украины по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево.

24 июня Международный уголовный суд заявил, что намерен расследовать военные преступления, совершенные генералом Халифой Хафтаром, который возглавляет Ливийскую национальную армию и поддерживается Россией.

5 октября президент частично признанного Косово Хашим Тачи подал в отставку. Он предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

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Станислав Стороженко

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