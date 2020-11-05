UA

Президент Косово подал в отставку: его обвиняют в военных преступлениях

05.11.2020, 14:12
Президент Косово подал в отставку: его обвиняют в военных преступлениях - Фото
Хашим Тачи объявляет об отставке (Фото – EPA)

Хашим Тачи заявил, что хочет таким шагом защитить институт президентства в Косово

Президент частично признанного Косово Хашим Тачи подал в отставку. Он предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тачи заявил об отставке сегодня, 5 ноября, на пресс-конференции в Приштине. По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы защитить целостность института президентства в Косово.

Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косова во время конфликта с Сербией в 1998-1999 годах. Его и ряд других бывших косовских военных подозревают в ответственности за почти 100 убийств, насильственное исчезновение лиц, преследованиях и пытках.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
отставка косово военные преступления Хашим Тачи международный суд в Гааге

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 5 ноября (обновляется)

Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 5 ноября (обновляется)
 