Президент Косово подал в отставку: его обвиняют в военных преступлениях

Хашим Тачи заявил, что хочет таким шагом защитить институт президентства в Косово

Президент частично признанного Косово Хашим Тачи подал в отставку. Он предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях. Об этом сообщает AP.

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Тачи заявил об отставке сегодня, 5 ноября, на пресс-конференции в Приштине. По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы защитить целостность института президентства в Косово.

Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косова во время конфликта с Сербией в 1998-1999 годах. Его и ряд других бывших косовских военных подозревают в ответственности за почти 100 убийств, насильственное исчезновение лиц, преследованиях и пытках.

24 июня 2020 года стало известно, что спецпрокуратура в Гааге выдвинула против Тачи обвинения в военных преступлениях.

13 июля Тачи дал показания на допросе в Гааге, он не считает себя виновным.

Денис Юдин

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