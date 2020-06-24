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В Гааге обвинили президента Косово в военных преступлениях

В Гааге обвинили президента Косово в военных преступлениях - Фото
Президент Косово Хашим Тачи (Фото: president-ksgov.net)
24.06.2020, 19:31

Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности

В Гааге специализированная прокуратура (SPO) выдвинула обвинения против президента Косово Хашима Тачи, бывшего главы парламента Кадри Весели и ряда других людей в военных преступлениях и преступлениях против человечности, вероятно, совершенных во время конфликта в Косово 1998-1999 годах или после него. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В заявлении SPO от 24 июня отмечается, что подозреваемые "несут уголовную ответственность за почти 100 убийств", а также за "насильственное исчезновение лиц, преследования и пытки".

По данным прокуратуры, среди упомянутых преступлений – совершенные против "сотни известных жертв среди косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп, а также против политических оппонентов".

Обвинительный акт из 10 пунктов подали в Специальный суд для рассмотрения преступлений, совершенных в Косово во время войны 1998-99 годов.

Этот суд заработал в начале 2019 года. Западные государства надеются, что новый суд расследует преступления почти 20-летней давности, совершенных обеими сторонами конфликта, сербскими солдатами и бойцами Армии освобождения Косово.

Решение организовать суд за пределами Косово связано с тем, что несмотря на то, что со времен войны прошло уже два десятилетия, те события по-прежнему остаются "чувствительным вопросом", поскольку возможные подозреваемые могут считаться героями в обществе, отмечали в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

По оценкам, во время войны 1998-99 годов погибли около 10 000 человек, большинство из которых - этнические албанцы.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимости Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово. Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры не дали существенных результатов.

  • 19 июля 2019 года премьер-министра Косово Рамуша Харадиная вызвали в суд в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений, он объявил о своей отставке.
Наталия Медведева
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