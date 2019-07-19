Премьер-министра Косово вызвали в суд Гааги, он подал в отставку

Рамуш Харадинай (фото - EPA)

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке. Об этом сообщает издание KosovaPress.

Объясняя свое решение, Харадинай сослался на то, что получил вызов в качестве подозреваемого от специального суда в Гааге для рассмотрения преступлений, совершенных во время войны в Косово.

Харадинай утверждает, что невиновен, но решил оставить должность премьер-министра страны, поскольку поскольку этот пост должен оставаться "незапятнанным".

Рамуш Харадинай - бывший лидер вооруженных формирований косовских албанцевбывший лидер вооруженных формирований косовских албанцев, в 2017 году во второй раз возглавил правительство Косово. Ранее он уже обвинялся в совершении массовых убийств косовских сербов в ходе этнических чисток албанцами. 3 апреля 2008 года был полностью оправдан Гаагским трибуналом, однако 21 июля 2010 года оправдательный приговор был отменен. 29 ноября 2012 года Гаагский трибунал вновь оправдал Харадиная.

Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Таким образом, для Киева край - неотъемлемая часть Сербии. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

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