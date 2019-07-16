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16.07.2019, 09:32

Макрон согласился стать посредником в переговорах Сербии и Косово

Макрон согласился стать посредником в переговорах Сербии и Косово - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA

Президент Франции намерен пригласить на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поможет возобновить переговоры по нормализации отношений между Сербией и Косово, обострившиеся в последние месяцы из-за налога на импорт. Об этом сообщает Радио Свобода.

После встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде 15 июля Макрон отметил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пригласит на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово.

По его словам, Франция и Германия, как и любая другая страна не могут предложить "волшебное решение" кризиса между Сербией и Косово, потому что основная роль в этом принадлежит этим двум балканским странам.

15 июля Макрон прибыл с двухдневным визитом в Белград.

Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Таким образом, для Киева край - неотъемлемая часть Сербии. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

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Теги: Макрон Эмманюэль, Александр Вучич, Ангела Меркель, косово, сербия
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