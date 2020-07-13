Глава Косово прибыл на допрос в Гаагу: его обвиняют в преступлениях против людей

Сам Хашим Тачи не считает, что его действия нарушали закон, но готов уйти в отставку, если обвинительный акт утвердят

Сегодня президент Косово Хашим Тачи приехал на допрос в Гаагу, он даст показания по обвинениям, выдвинутым против него в совершении военных преступлений конца 90-х годов и преступлений против человечества, сообщает AFP.

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В конце июня этого года специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово в Гааге обвинила Хашима Тачи в преступлениях против человечества и в военных преступлениях 1998-1999 годов. Тогда в Косово возник вооруженный конфликт между этническими албанскими сепаратистами и сербами.

В обвинительном заключении говорится, что Тачи вместе с рядом других подозреваемых ответственен почти за сотню убийств, а также за исчезновение людей, преследования и пытки, которые он совершал как руководитель "освободительной армии Косово". Ранее Хаши Тачи заявлял, что если гаагский суд утвердит обвинительный акт против него, то он готов подать в отставку, передает источник.

В воскресенье на допросах в прокуратуре лидер частично признанного государства заявил, что "наша война была чистой и справедливой", добавив, что, хотя участники движения по освобождению Косово и совершали ошибки, они "ни при каких обстоятельствах не нарушали нормы международного права".

СПРАВКА. В конце 90-х годов косовские албанцы начали вооруженную борьбу за то, чтобы отделиться от Югославии. Жертвами военного конфликта стали более 10 000 человек, а сам он завершился бомбардировками Югославии силами НАТО. Хашим Тачи в то время был одним из руководителей группировки "освободительная армия Косово", а позже принимал активное участие в одностороннем провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году. Согласно Конституции Сербии Косово входит в состав этой страны как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически сербскими властями не контролируется.

В июле прошлого года в суд Гааги вызывали премьер-министра Косово Рамуша Харадиная как подозреваемого в совершении военных преступлений, после чего он подал в отставку.

24 июня 2020 года Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, вероятно, совершенных во время конфликта в Косово в конце 90-х.

Дарья Мостовая

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